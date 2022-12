El Servei Català de Trànsit (SCT) ha posat en marxa dues noves campanyes de conscienciació viària per reduir sinistres i contribuir a una mobilitat més segura. La campanya ‘No te la fotis’ té per objectiu posar de manifest situacions quotidianes al volant que comporten distraccions i greus riscos per a la seguretat viària. ‘A la carretera, més respecte, menys accidents’ apel·la a tots els usuaris a posar atenció i protegir un col·lectiu especialment vulnerable com són els ciclistes.

La campanya ‘No te la fotis’ és una nova acció comunicativa que incideix en situacions de risc com ara posar música al cotxe, distraccions amb la canalla, respondre un missatge al mòbil, buscar alguna cosa a la bossa de mà o fer feina al cotxe. L’objectiu de la campanya és fer reflexionar amb un to distès, des del testimoniatge i l’experiència viscuda, sobre aquelles situacions i comportaments no percebuts com a potencialment perillosos que s’adopten de manera habitual en la conducció i que poden donar lloc a un desenllaç tràgic. Bona part de les situacions descrites en l’espot de la campanya es tradueixen en distraccions quan s’està circulant. Les distraccions, especialment les generades per manipular el mòbil, es mantenen com a primera causa dels accidents amb víctimes a les carreteres catalanes, per davant de la infracció d’una norma de circulació, l’errada del conductor i la velocitat inadequada. Accions com parlar pel mòbil o escriure missatges, sintonitzar la ràdio o programar el GPS són darrere del 23,5% de la sinistralitat, és a dir, d’un de cada quatre accidents amb víctimes. Per a aquesta acció comunicativa, l’SCT ha optat pel testimoni de persones reals que, entrevistats de forma amena i distesa per la periodista i comunicadora Elisenda Carod, expliquen els contratemps i distraccions que es troben en el seu dia a dia al volant. La campanya es difondrà en premsa impresa i digital, televisió, cinema i xarxes socials. Pel que fa a la campanya ‘A la carretera, més respecte, menys accidents’, recorda a tots els usuaris la vulnerabilitat del col·lectiu ciclista i subratlla la importància de respectar-lo, atès que pateix un risc elevat de sofrir conseqüències molt greus en cas d’accident. La campanya també busca apel·lar al sentit de la responsabilitat i a la consideració de la resta de conductors. Enguany, 7 ciclistes han perdut la vida a les carreteres catalanes (3 més que l’any passat) i 50 més n’han resultat ferits de gravetat. Des del 2010, han mort 88 persones d’aquest col·lectiu. Per destacar la fragilitat i vulnerabilitat dels ciclistes, la idea central d’aquesta campanya gira al voltant de la comparativa en les dimensions i capacitats de la bicicleta i la resta de vehicles. Així, la idea central de l’espot explota de forma molt visual aquesta desigualtat manifesta entre les bicicletes i la resta de vehicles i, alhora, exemplifica que en un accident les conseqüències per al ciclista poden ser molt més greus. La campanya es difondrà en premsa impresa i digital i a les xarxes socials.