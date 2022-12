Rebombori a primera hora de la tarda davant la seu de la Seguretat Social de Girona. Un contenidor sospitós de color negre, amb suposat material perillós a l'interior, ha fet desallotjar l'edifici i a activar els efectius dels Tedax per comprovar que no es tractés d'un explosiu.

Durant dues hores, des de quarts de tres fins a quarts de cinc, la zona del carrer Santa Eugènia s'ha acordonat. Fins al lloc s'hi han desplaçat efectius de la Policia Municipal, patrulles dels Mossos d'Esquadra i dels Bombers. Després de comprovar que el contenidor era buit, però que podria haver contingut residus sanitaris, els Bombers han optat per endur-se'l amb seguretat. Per això, abans de retirar-lo, s'han vestit amb equips de desinfecció.

Passaven pocs minuts d'un quart de tres de la tarda quan la Policia Municipal ha rebut un avís alertant-los que s'havia localitzat un objecte sospitós a la seu de la Seguretat Social. Era un contenidor de color negre, que s'ha trobat dins les dependències de l'edifici, i que duia un etiqueta on posava que contenia "matèries perilloses".

El director de la Seguretat Social ha desallotjat tot el personal i ha estat ell qui també ha alertat els serveis d'emergències. La Policia Municipal, que ha enviat efectius a la zona per acordonar-la, al seu torn també ha avisat Mossos d'Esquadra i els Bombers.

Fins al lloc s'han desplaçat agents de la policia local, patrulles de seguretat dels mossos, dos camions dels Bombers i també s'han activat els Tedax (els especialistes en desactivació d'explosius de la policia catalana). Després d'inspeccionar el contenidor, els Tedax han comprovat que es tractava d'una falsa alarma i no contenia cap explosiu.

Com que hi havia la sospita que el contenidor pogués haver contingut residus sanitaris, però, els Bombers han decidit retirar-lo amb precaució. Per això, s'han vestit amb equips especials, han desinfectat el recipient i l'han aïllat amb bosses. Mentre han durat totes aquestes tasques, aquest tram del carrer Santa Eugènia s'ha tallat del tot al trànsit, i també s'ha establert un perímetre de seguretat a la zona.

Cap a quarts de cinc, després que els Bombers retiressin el contenidor, s'han tret les cintes i s'ha tornat a reobrir el carrer al trànsit.