Set persones van ser detingudes a Solsona per tràfic de drogues. Agents dels Mossos d'Esquadra de la comissaria solsonina van detenir, entre el 13 i el 14 de desembre, als set homes com a presumptes autors d'un delicte contra la salut pública i pertinença a grup criminal.

La investigació es va iniciar el passat mes d'abril després que els mossos tinguessin sospites que un grup de persones es dedicava a la venda de drogues a Solsona. Durant la investigació, els agents van constatar que a diferents punts de la ciutat es venia droga. Els distribuïdors, majoritàriament, venien la substància a la via pública i en zones poc transitades, tot i que en ocasions també es desplaçaven directament al domicili dels compradors.

El passat dia 13 es van fer sis entrades i perquisicions a domicilis de Solsona que van finalitzar amb la detenció de set persones. Durant l'operatiu policial es van comissar diferents quantitats de cocaïna, haixix, marihuana així com material per a la seva preparació i distribució.

En la majoria dels domicilis es van localitzar embolcalls amb cocaïna preparats per vendre als consumidors en dosis de mig i 1 gram, així com diverses peces de cocaïna en roca preparada per tallar i elaborar. També es va localitzar una important quantitat de bitllets fraccionats que feien un total de 7.220 euros.

Els detinguts han passat aquest dijous a disposició del jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de Solsona, el qual ha decretat ingrés a presó per sis d'ells. L'altre detingut ha quedat en llibertat amb càrrecs.