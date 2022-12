El recinte firal El Sucre de Vic ha acollit aquest divendres l'acte de lliurament de medalles i distincions d'honor del cos de Bombers. En l'acte, que s'ha celebrat a 2/4 de 12 del matí, s'ha entregat reconeixements a 22 professionals de la regió central d'emergències. Lluís Jiménez, de Manresa i Fèlix Esteve, de Vic, han rebut la medalla d'or per complir 30 anys al cos mentre que la resta d'agents han rebut les medalles de bronze (per 20 anys de servei efectiu) i d'argent (per 25 anys de servei efectiu).

Els bombers reconeguts provenien dels parcs de Berga, Calaf, Cardona, Gironella, Guardiola de Berguedà, Manresa, Puigcerdà, Sallent, Solsona, Prats de Lluçanès, Torelló i Vic. Durant l’acte de lliurament de les medalles i els reconeixements, el cap de la Regió d’Emergències Centre, Santi Lleonart, ha posat en relleu la necessitat de seguir treballant i generant sinèrgies entre les entitats i ha celebrat la bona col·laboració amb les administracions municipals i tot l’àmbit local.