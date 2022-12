Els Mossos d'Esquadra han detingut aquest diumenge a la matinada un home per agredir amb arma blanca l'exparella i una amiga a Martorell (Baix Llobregat), segons ha avançat 'El Caso' i ha confirmat l'ACN. El succés s'ha produït pels voltants de les 02.00 hores al carrer, a les rodalies de l'avinguda de Pau Claris, i les dues dones han estat traslladades a un centre hospitalari amb ferides de gravetat, però que no fan témer per la seva vida. La policia catalana ha arrestat l'agressor, de 49 anys i amb diversos antecedents, per temptativa d'homicidi i trencament de condemna (ja que tenia una ordre d'allunyament de l'exparella agredida). En paral·lel, els Mossos d'Esquadra també investiguen l'incident com a violència de gènere.