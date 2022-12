Els Mossos d'Esquadra han detingut tres menors d'edat a Manresa per haver agredit i insultat un altre menor a Balsareny. Han estat detinguts per tracte degradant i vexatori ja que el van abordar pel fet de tenir una discapacitat. A més també se'ls acusa d'agressió per les lesions que li van causar a la víctima, la majoria contusions i lesions lleus.

Els fets van tenir lloc el 6 de desembre al voltant de les 5 de la tarda. La víctima estava caminant pel carrer quan va ser abordat pels tres autors de l'agressió que el van agredir i insultar per la seva condició de discapacitat. Un testimoni va veure els fets i això ha permès la detenció dels tres agressors a Manresa. Dues detencions van tenir lloc el dia 14 i la tercera el dia 16. En tractar-se de menors se'ls va agafar declaració i la fiscalia de menors va decretar la seva llibertat a l'espera de la celebració del judici.