Dues carreteres de l'àmbit territorial que cobreix Regió7 es troben entre les 10 vies més perilloses de la xarxa viària interurbana de Catalunya. Es tracta de la carretera BV-1201 que connecta Olesa de Montserrat amb Castellbisbal i la N-260 al seu pas per la Cerdanya. Els dos trams són noves entrades en la llista de carreteres més perilloses de Catalunya que l'estudi d'avaluació de carreteres EuroRAP ha presentat enguany.

Per avaluar el risc i la concentració d’accidents per km de via, l'estudi ha seleccionat aquells trams que compleixen 3 requisits: tenen una IMD (intensitat mitjana diària de trànsit) superior a 5.000 vehicles/dia, hi ha hagut almenys un accident amb morts o ferits greus en els últims dos anys, i la seva longitud és superior a 5 km. D’aquest filtratge s’obté una selecció de 196 trams (3.031 km), per on circula el 79% de la mobilitat total i on tenen lloc el 53% dels accidents mortals i greus en carretera de tota Catalunya.

La carretera BP-1417 (l’Arrabassada) torna a situar-se com el tram amb un índex de risc més alt, donada l’elevada accidentalitat de motos. Per altra banda, el tram de la carretera GI-555 entre Sils i Massanes ha passat del tercer lloc en l’edició passada al segon amb un risc més alt en l’edició d’enguany.

Per altra banda, el tram de la C-16 entre Navàs i Gironella i la N-145 que va de la Seu d'Urgell a la frontera amb Andorra són 2 de les 10 carreteres més segures de Catalunya. De fet, aquest tram de la C-16 ha estat el que ha presentat menys risc de Catalunya durant el trienni 2019-2021. Aquest any, 608 km tenen un risc igual a zero (60 km menys que en el període anterior). Per tant, en el 9,5% de la xarxa analitzada per EuroRAP no hi ha hagut cap accident mortal o greu en l’últim trienni.

De l'estudi també se n'extreu que el 25% de la xarxa viària de Catalunya presenta un risc alt o molt alt que els conductors pateixin un sinistre greu o mortal. Això és un de cada quatre quilòmetres, i, tot i que sembli una barbaritat, cal dir que les xifres han millorat respecte a anys anteriors. Així, durant el trienni 2019-2021 els accidents greus i mortals han disminuït un 8,7% i la mobilitat global en carretera s’ha reduït un 3%. Aquestes variacions mostren els efectes de la covid-19 de 2020 i inicis de 2021 i fan que el risc hagi disminuït en un 6,1% en el global de la xarxa analitzada per EuroRAP.

A més l'estudi també destaca que les carreteres convencionals, és a dir les que tenen un sol carril per sentit, acumulen quasi la totalitat dels trams amb risc "molt alt", "alt" i "mitjà". En canvi, a les carreteres desdoblades com les autovies i autopistes, pràcticament tots els trams són de risc "baix" o "molt baix". En aquest sentit, el risc de patir un accident greu o mortal en una carretera convencional és 4 cops més alt que en una carretera desdoblada.