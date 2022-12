Un accident obliga a tallar aquest dimarts a la tarda la C-16, al seu pas per Bagà. Segons informa el Servei Català de Trànsit, l'incident s'ha produït al voltant de les 15:50 hores, al punt quilomètric 13, quan un motorista ha patit una sortida de via per causes encara desconegudes.

Fins al lloc dels fets s'ha desplaçat una ambulància i un helicòpter del SEM per atendre l'accidentat, primer, al lloc dels fets i després traslladar-lo en estat greu a l'hospital Parc Taulí de Sabadell. Segons les primeres informacions dels serveis d'emergència, no es tem per la seva vida. A causa de l'accident, la via ha quedat tallada en ambdós sentits i es produeixen retencions de 0,5 quilòmetres. Al voltant de les 17 hores s'ha habilitat pas alternatiu. Segon accident del dia a la C-16 Aquest matí un microbús ha quedat encallat en un marge de la carretera, a l'entrada nord de Sallent. L'únic ocupant del vehicle era el conductor, que no ha resultat ferit. Els Bombers han rebut l'avís poc després de les set del matí i han mobilitzat dues dotacions per ajudar a retirar el microbús.