Els accidents de trànsit a la C-15 han crescut des que hi van començar les obres

La carretera C-15 que va d'Igualada a Vilafranca del Penedès, coneguda també com a Eix Diagonal, està en obres des de l'octubre de l'any passat. Les obres estaven motivades per les reclamacions que la ciutadania i ajuntaments de la zona havien fet per tal de millorar la seguretat en una via amb una important densitat de trànsit i també amb una sinistralitat destacada. Tot i això, el desenvolupament de les obres ha coincidit amb un increment del nombre d'accidents amb víctimes a aquesta via. Així, si el 2021 a aquesta carretera hi va haver 41 accidents amb víctimes, en el que portem de 2022 ja n'hi ha hagut 66. Això significa que, a falta d'11 dies per acabar l'any, ja hi ha hagut un 61% més d'accidents enguany respecte l'any 2021.

De fet, en l'últim mes hi ha hagut un accident mortal i un altre amb un ferit greu a aquesta via. El 30 de novembre un veí de la Torre de Claramunt va morir en xocar frontalment contra una furgoneta. Poc més d'una setmana després, el 8 de desembre, un motorista va resultar ferit crític a la Torre de Claramunt en sortir de la via.

Les obres que s'estan duent a terme a la C-15 tenen un cost de 79 milions d'euros i consisteixen bàsicament en la construcció de nous carrils. Així es contemplava a implantar un tercer carril entre Vilafranca del Penedès i Capellades, mentre que entre Igualada i Capellades es preveia desdoblar la via en els dos sentits de la marxa. L'objectiu d'aquesta mesura és millorar la seguretat evitant els accidents frontals i es preveu que les obres estiguin acabades a finals de l'any 2023.

Però per dur a terme aquestes obres durant els últims mesos hi ha hagut diverses afectacions de trànsit en tots els trams on s'ha anat actuant. De fet ara les obres s'estan realitzant al tram anoienc entre la Torre de Claramunt i Igualada. Però diversos sectors del territori critiquen que hi ha deficiències en la senyalització de les obres que han facilitat l'increment d'accidents a aquesta via degut als canvis de carril o de velocitat que es van modificant. En aquest sentit, el grup del PSC a l'Anoia considera "inadmissible que unes obres que es fan per millorar la seguretat de la via representin, en només dos mesos, un augment dels accidents, un d’ells mortal". Per aquest motiu ha demanat al Departament de Territori que revisi de manera urgent tota la senyalització i corregeixi tots els elements que porten a la confusió, com els continus canvis de traçat o canvis de carril mal indicats.

El Departament de Territori preveu reforçar la senyalització vertical existent a les obres per tal d'avisar els conductors de les afectacions i desviaments amb més antelació tot i que assegura que no hi ha deficiències en la senyalització de les obres i que tota la senyalització existent ha estat sotmesa a una auditoria de seguretat viària i ha estat coordinada amb el Departament d'Interior.

Pel que fa a l'augment de la sinistralitat des de l'inici de les obres, Territori reconeix que s'ha detectat un increment dels accidents ocorreguts a la carretera, però asseguren que els anàlisis que hi han fet els atribueixen a causes alienes a les obres com per exemple distraccions, avançaments imprudents, conducció temerària o excés de velocitat, entre altres. Finalment el Departament confirma que les obres estan avançant segons el calendari previst i assegura que es finalitzaran per trams durant el segon semestre de l'any vinent.