La propera promoció dels Bombers de la Generalitat reservarà un 40% de les places a dones, el que suposa un màxim de 96 persones del global de 240. Així ho va anunciar el conseller d’Interior, Joan Ignasi Elena, un cop s’ha desenvolupat un paquet de mesures per avançar en la igualtat de gèneres en el cos.

Per aquest motiu, s’implantarà un conjunt d’accions no només relatives a l’accés, sinó també pel que fa a les condicions de treball i la condició laboral, la formació o les infraestructures. Una d’elles i que ja s’ha detectat en l’ànàlisi previ seria la necessitat d’adaptar els vestidors dels parcs d’arreu del país per acollir tant homes com dones. Paral·lelement, es dissenyarà un protocol específic sobre l’assetjament sexual en el cos.

«La finalitat és revertir una injustícia històrica, no és normal que hi hagi entre un 2 i un 3% de dones al cos de Bombers», va assenyalar el conseller d’Interior, Joan Ignasi Elena.