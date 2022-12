Demanen sis anys de presó per a una solsonina per estafar més de 187.000 euros a 9 clients

La fiscalia provincial de Lleida demana sis anys de presó a una agent d’assegurances del Solsonès per haver estafat més de 187.000 euros en total a 9 clients. L’acusada aprofitava la seva posició laboral per fer veure que mediava entre els seus clients i les asseguradores quan realment no ho feia. D’aquesta manera es quedava els diners de les seves víctimes que no acabaven de rebre mai el servei o el producte que es pensaven que estaven adquirint.

Els fets van tenir lloc entre el 2013 i el 2019 a Sant Llorenç de Morunys, on treballava l’acusada. Ella oferia la subscripció de contractes per productes i serveis als perjudicats. Quan aquests ho acceptaven, ella els deia que fessin el pagament corresponent a comptes corrents dels quals ella n’era l’única beneficiària. Per aquest motiu les víctimes no rebien mai els productes o ho feien fins que ella els deixava sense efecte als pocs dies. Quatre de les víctimes no reclamen indemnització perquè ja han arribat a un acord amb l’encausada, però la resta si que reclamen les quantitats que se’ls va estafar. En un dels casos, pels quals se li reclamen 120.000 euros, l’acusada va dir a una parella de jubilats que fessin dos dipòsits de 50.000 euros i de 70.000 pels quals rebrien interessos econòmics, però aquestes transferències se les va quedar ella directament. Quan els afectats van reclamar els diners dels seus dipòsits, ja mai els van arribar a rebre. La fiscalia provincial de Lleida demana una pena de sis anys de presó per un delicte d’estafa agreujada. A més l’acusació reclama que l’encausada retorni tots els diners que hauria estafat a les víctimes amb les que no ha arribat a un acord extrajudicial. El judici es celebra avui al matí a l’Audiència Provincial de Lleida.