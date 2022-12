Els Mossos d'Esquadra han pres declaració al periodista Saül Gordillo aquest dijous al matí. Després de l’interrogatori, Gordillo ha quedat formalment investigat per un delicte d’agressió sexual després de la denúncia presentada per una redactora del diari digital ‘Principal’, un mitjà de comunicació que dirigeix el mateix Gordillo.

Agents de la unitat d’investigació de Sant Martí de Barcelona han citat el periodista a la seu de l’ABP d’aquest districte. Aquest dimarts van atendre la denunciant, que va referir una agressió sexual perpetrada per Gordillo la matinada de l’1 de desembre, a l’interior de la Sala Apolo, ubicada a l’avinguda de Paral·lel.

Segons les fonts policials consultades, els investigadors disposen de les imatges de les càmeres de gravació instal·lades a l’interior de la discoteca. La investigació continua oberta.

Segons va avançar aquest dimecres el diari ‘Ara’ i va poder confirmar 'El Periódico', del mateix grup editorial de Regió7, la denunciant és una periodista de 23 anys que treballa al ‘Principal’. Els fets haurien tingut lloc després del sopar d’empresa entre tots els companys dels programes de 8TV. Es van reunir primer per sopar en un restaurant a prop del Port Olímpic, van continuar amb unes copes en un bar pròxim al Casino de Barcelona i van culminar la festa a la discoteca del Paral·lel, on únicament hi havia els companys del mitjà digital ‘Principal’, segons precisa 'El Periódico'.

Alguns redactors del mitjà digital que van anar a la Sala Apolo a acabar la nit els va sorprendre trobar-se dins la discoteca amb Gordillo, que es va afegir a una festa que no va durar més d’una hora, segons declaracions a 'El Periódico'.

Allà va ser quan Gordillo va començar a fer tocaments a la jove treballadora, per sota dels pantalons, sense dir-li res. La jove es va quedar bloquejada fins que va aconseguir allunyar-se’n. Va patir un atac d’ansietat, segons recull la denúncia dels Mossos, i l’endemà va anar al CAP.

L’agressió s’hauria produït mentre demanaven una copa, poc abans de les tres de la matinada. La jove se’n va allunyar plorant i amb dificultats per respirar, i l’hi va explicar tot a una companya. L’endemà va anar al CAP i va necessitar assistència psicològica. Aquella setmana va rebre la baixa laboral.