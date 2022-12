El Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) va activar ahir, per primera vegada, un vol nocturn a l'Heliport de la Seu d'Urgell. Una pacient, procedent de l'Hospital de la Seu d'Urgell, va ser traslladada a l'Heliport per una unitat terrestre medicalitzada del SEM des de l'hospital. El vol va sortir a les 20:33 hores i va aterrar a l'helisuperfície de l'Hospital de la Santa Creu i de Sant Sant Pau de Barcelona a les 21:04 hores, al cap de 37 minuts.

"Fer els trasllats en helicòpter ens permet reduir en més d'una hora el temps de trajecte, un factor que és vital en casos de patologies temps dependents com l'ictus, l'infart o el politraumatisme greu", explica Merche Val, cap de la Unitat de Mitjans A eris del SEM. D'altra banda, també és essencial en aquelles patologies que requereixen d'unes condicions d'estabilitat durant el trajecte que no s'aconsegueixen amb el transport terrestre, com per exemple els aneurismes i traumatismes d'alta energia. Amb l'activació del vol nocturn, les unitats terrestres que assumien aquests trasllats s'alliberen per donar cobertura a altres necessitats.

L'Heliport de la Seu d'Urgell va ser habilitat per poder operar de nit recentment, per tal de poder fer trasllats durant les 24 hores del dia als centres sanitaris de la mateixa regió o als hospitals terciaris de Barcelona.

Miquel Abrantes, gerent de la Regió Sanitària Alt Pirineu i Aran, explica que "actuacions com l'activació de l'horari nocturn de l'helicòpter medicalitzat a la Seu d'Urgell són un pas més cap a l'equitat en l'accés al sistema públic de la població de la Regió Sanitària Alt Pirineu i Aran, fet especialment rellevant en el cas d'una emergència sanitària. Una població que, per tots és conegut, té els hospitals de referència molt allunyats, tant en distància com en temps, i on els trasllats per terra poden demorar l'inici de determinats tractaments o procediments mèdics. Per tant, aquesta és, sens dubte, una millora que celebrem des del territori".

L'objectiu del SEM amb la creació d'un pla d'helisuperfícies operatives les 24 hores és garantir l'equitat en l'accés al sistema sanitari públic de tota la població de Catalunya, especialment la d'aquelles zones més allunyades dels hospitals que atenen els casos de major complexitat.

Per tal d'operar en la franja nocturna, el Departament de Territori va habilitar un heliport nou fora del recinte de l'Aeroport de la Seu d'Urgell, al qual va implementar les millores necessàries per poder acollir vols durant la nit, com l'abalisament per il·luminar la zona, la renovació del sistema de senyalització i de drenatge i la instal·lació de projectors de superfície tant a la plataforma d'aterratge i d'enlairament com a la posició d'estacionament principal. Les obres van suposar una inversió de 150.000 euros.

El secretari de Mobilitat i Infraestructures, Marc Sanglas i Alcantarilla, ha valorat que "estem estenent una xarxa d'infraestructures d'alt valor afegit perquè la ciutadania del Pirineu tingui uns estàndards de qualitat de serveis de primer nivell, equiparables als de la ciutadania de qualsevol punt del país". Sanglas ha volgut remarcar que el Departament de Territori "s'ocupa no només de les infraestructures de transport públic, de la xarxa viària o de les destinades a fomentar l'activitat econòmica; també vol posar l'accent en serveis de mobilitat diferencials com aquest".

15 helisuperfícies amb vol nocturn

L'Helisuperfície de la Seu d'Urgell és, des de fa poc, una de les helisuperfícies operatives 24 hores a Catalunya, com ho són les de l'Hospital Sant Joan de Déu, l'Hospital Bellvitge, l'Hospital de Sant Pau, l'Hospital Vall d'Hebron, l'Hospital Parc Taulí, l'Hospital de Reus, l'Hospital Universitari Dr. Josep Trueta, l'Hospital Universitari Joan XXIII, l'Hospital d'Igualada, el Parc de Bombers de Lleida, l'Hospital de Tortosa Verge de la Cinta, l'Hospital de la Cerdanya, l'Heliport de Vielha i l'Hospital Germans Trias i Pujol i l'Heliport de Tremp.

Tanmateix, també s'estan fent serveis de vol nocturn des de l'Heliport Nostra Senyora de Meritxell (Andorra) quan se sol·licita exclusivament per part del Servei Andorrà d'Atenció Sanitària (SAAS), per traslladar pacients pediàtrics i neonatals a centres sanitaris de l'Àrea Metropolitana de Barcelona.

Aquest 2022 s'ha activat també el servei de vol nocturn a l'Hospital Germans Trias i Pujol i a Tremp.