Un autobús amb 15 passatgers i un camió han xocat aquesta tarda a la carretera A-2, a l'altura d'Esparreguera. L'avís dels fets ha estat realitzat a les 15.13 h. Els dos vehicles han impactat al punt quilomètric 582 d'aquesta via i arran de l'accident, les portes del bus han quedat bloquejades. Per aquest motiu els Bombers, que hi han treballat amb tres dotacions, han hagut d'ajudar a sortir la quinzena de passatgers que havien quedat atrapats a l'interior per la finestra del conductor.

En l'accident només hi ha hagut dues persones afectades, dos passatgers de l'autobús que han patit cops lleus. Un cop s'ha pogut retirar a tothom del vehicle accidentat, el servei s'ha reprès amb un altre autocar.