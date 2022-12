El conductor d'un camió mor en caure per un terraplè d'uns 8 metres a Calonge de Segarra

El conductor d'un camió ha mort aquesta tarda en un accident a Calonge de Segarra. El vehicle, un camió que transportava pinso, hauria sortit de la via per causes que es desconeixen precipitant-se per un terraplè d'uns 8 metres, segons han explicat fonts dels Bombers. Els fets han tingut lloc al voltant de les 6 de la tarda al punt quilomètric 35,5 en sentit nord de la carretera C-1412a, al seu pas pel terme de Dusfort, a Calonge de Segarra.

Segons ha explicat l'únic testimoni de l'accident a Regió7, el camió de transports de l'empresa Agrocat s'ha precipitat pel barranc mentre feia maniobres per sortir de la finca on portava el pinso quan, de forma sobtada, el camió s'ha dirigit contra el terraplè. A causa de l'accident, el conductor ha quedat atrapat dins del vehicle i els Bombers han hagut de practicar una excarceració per poder-lo treure del camió per tal que pogués ser atès pel Servei d'Emergències Mèdiques (SEM) que també estava al lloc dels fets. Arran de la incidència, s’han activat quatre patrulles dels Mossos d’Esquadra, cinc dotacions dels Bombers de la Generalitat i dues ambulàncies del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM).