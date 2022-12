Un home de 45 anys va ser detingut aquest dimecres com a presumpte autor d'un delicte contra la salut pública, un delicte de defraudació de fluid elèctric i un per tinença d'armes. La detenció és el resultat d'una investigació oberta el passat mes d'agost pels Mossos d'Esquadra després de tenir coneixement de la possible existència d'una plantació de marihuana en una masia d'Òdena, a l'Anoia.

Després de diverses indagacions, dimecres es va fer una entrada i perquisició a la masia. A l'interior es van localitzar 2.320 plantes de marihuana en diferents estats de creixement, 9 quilos de cabdells, 5 quilos de trinxat de marihuana i dues peces d'haixix de 100 grams. A més, hi havia una complexa instal·lació amb transformadors, focus, extractors, filtres i altres objectes destinats al cultiu indoor. En l'escorcoll de la casa també s'hi va localitzar una pistola municionada amagada en un armari dins de l'habitació on s'utilitzava com a dormitori. Dins l'habitatge els mossos van localitzar un home que va quedar detingut per la seva presumpta relació amb un delicte contra la salut pública. També se'l va denunciar per defraudació de fluid elèctric, ja que havien manipulat el subministrament elèctric i per tinença d'armes. El detingut ha passat aquest divendres a disposició del jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de d'Igualada el qual ha decretat llibertat amb càrrecs.