La patronal Fecasarm ha demanat al Departament d’Interior que vetlli perquè les festes de cap d’any "alternatives" que se celebren en espais on habitualment no s’hi fan activitats vinculades a l’oci nocturn "compleixin estrictament" amb la normativa vigent. La patronar ha facilitat a la conselleria un llistat amb 35 festes. "Les nostres prioritats son la seguretat dels nostres usuaris i la protecció de la reputació del sector i no podem permetre que en la nit més important de l'any per al sector es produeixi un perjudici, i menys després de dos anys de severes restriccions", afirma el president de la patronal, Joaquim Boadas. Fecasarm preveu que aquesta sigui la nit més multitudinària de la darrera dècada.

Entre les festes que assenyala la Fecasarm n’hi ha una a Riudecols (Baix Camp) que anuncia barra lliure, un reclam que no està permès i, a més, va adreçada a públic de totes les edats. També a partir d’una denúncia de la patronal, s’ha suspès ja una festa a Blanes (Selva) que no tenia llicència i ja havia venut més d’un miler d’entrades.

A la Catalunya Central el llistat contempla festes a Bagà, la Pobla de Lillet, Olesa de Montserrat, Gironella i Bellver de Cerdanya.

En aquest sentit, la patronal de l’oci nocturn reclama que totes les festes que es puguin celebrar fora dels locals habituals compleixin també la normativa en matèria de seguretat, horaris, protecció de la salut, menors o llicències, entre d'altres aspectes.

Una festa suspesa a Blanes amb més de 1.000 entrades venudes

En el cas de la festa suspesa a Blanes, Fecasarm diu que li faltaven diversos informes, com el de Bombers, el de mobilitat o l’acustic. "Obtenir-los normalment s’allarga més de quinze dies i no hi havia marge perquè aquesta activitat tingui llicència el 31 a la nit".

El sector està convençut que l’oferta d’oci nocturn al municipi és "suficient" i considera que permetre aquesta festa seria "un perjudici molt gran pel sector". "No entenem que l’ajuntament faciliti un espai públic a un tercer la nit més important de l’any, després dels esforços que han fet els establiments per mantenir-se oberts durant els dos anys de suspensió de la seva llicència per la pandèmia".

‘Sold out’ al 90%

D’altra banda, segons dades de la patronal, la reserva de taules a restaurants així com la venda anticipada d'entrades per a la nit de cap d'any a locals d'oci nocturn, està anant a un ritme superior al de l'any 2019 "degut a les ganes acumulades" després de dos anys de restriccions al sector.

A més, el fet de que la nit de cap d'any coincideixi amb dissabte, fa preveure que la nit sigui encara més multitudinària.Ara per ara la xifra d’ocupació és del 90%. Igualment multitudinària es preveu la nit de Nadal pel fet de coincidir amb dissabte: "Habitualment molta gent la celebra a casa però aquest any es preveu que hi hagi una major afluència a restaurants i locals d'ioci nocturn".

Les dues nits venen arrodonides pel fet que els locals recuperen, després de dos anys, l'ampliació horària de Nadal. Això afecta a bars, restaurants i bars musicals, amb una ampliació de 30 minuts cada nit i d'una hora per cap d'any. En el cas de les discoteques, sales de festes i sales de ball, l’ampliació és d'una hora cada nit i de 90 minuts per cap d'any.