L’estructura que s’ha col·locat d’adornament aquest Nadal a la part central de la rotonda del passeig del Riu de Manresa s’ha desmuntat aquest diumenge per causes que es desconeixen. Això ha fet que el cable que la subjectava a un fanal d’un dels vorals hagi quedat penjant, i durant una estona ha dificultat la circulació en aquest punt, si bé no es té constància de cap accident.

Testimonis que eren al lloc de l'incident han explicat a Regió7 que alguns vehicles, principalment motos, han presentat dificultats a l'hora circular dins de la rotonda. Veient que hi havia risc d'accidentalitat, s'ha alertat a la Policia Local. Anteriorment a l'alerta, els agents ja havien senyalitzat a primera hora del matí amb plàstics el cable que quedava penjat i havien deixat en mans del cos de manteniment de la instal·lació la resolució de la incidència, segons detallen les fonts testimonials. Fonts policials asseguren que s'ha col·locat aquesta cinta provisionalment perquè el cable no tenia corrent. Finalment, per garantir la seguretat viària, dues patrulles de la policia local s'han desplaçat fins al lloc dels fets fins que s'ha arreglat la incidència.