Un jutjat de Barcelona ha ordenat presó provisional sense fiança per a l'infermer detingut per agredir sexualment una dona de 77 anys mentre estava ingressada a l'hospital Plató de la capital catalana. Els Mossos d'Esquadra el van detenir dijous per un delicte contra la llibertat sexual.

Segons ha informat el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, l'empresonat està investigat per una agressió sexual amb penetració a una víctima especialment vulnerable. El detingut és un home de 33 anys sense antecedents previs. La víctima va denunciar el cas a la policia aquesta setmana. Immediatament, els agents van obrir una investigació per aclarir els fets.