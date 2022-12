Un home de 21 anys va ser detingut el 23 de desembre com a presumpte autor del robatori amb força d'una casa i d'intentar robar en un altre a la urbanització els Pedregals de Berga. L'home ha estat detingut per agents dels Mossos d'Esquadra per haver comès dos delictes de robatori amb força a domicilis, un d'ells en grau de temptativa.

El dijous 22 de desembre al vespre els mossos de la comissaria de Berga van rebre l’avís d’un testimoni que havia vist tres persones al seu jardí i que, al cridar-los l’atenció, havien marxat corrents. Els fets van passar en una casa de quatre vents situada a la urbanització els Pedregals de la capital del Berguedà. Quan els agents van arribar a la urbanització van localitzar a tres homes amagats en unes bardisses que, en veure la policia, van fugir. Els mossos van aconseguir interceptar un dels homes després de córrer darrere d’ell entre mig d’una zona boscosa de difícil accés. Els altres dos lladres van aconseguir escapar. En l’escorcoll que els agents van fer a l'únic detingut van localitzar tornavisos, joies, rellotges i dos guardioles amb diners dins d’una bossa que portava a sobre quan fugia. Davant la troballa, els Mossos d'Esquadra van iniciar una investigació per tal de localitzar la seva procedència, on finalment van trobar les dues cases de la urbanització els Pedregals que havien patit els robatoris. Les dues cases, pròximes una de l’altre, havien estat forçades aquella mateixa tarda. En una d’elles, els lladres no van aconseguir accedir-hi però en la segona, van arrancar la reixa de ferro d’una de les finestres i un cop van accedir a l'interior, van regirar-ho tot i es van endur alguns objectes de valor. Després de poder localitzar els propietaris de la segona casa, els investigadors van mostrar-los els objectes recuperats i ràpidament els van identificar com a seus. Davant d’aquests fets, els agents van detenir l’home com a presumpte autor de dos robatoris amb força, un d’ells en grau de temptativa. El detingut van passar el 24 de desembre a disposició del jutjat d’instrucció en funcions de guàrdia de Berga, que en va decretar el seu ingrés a presó. Per altra banda els Mossos d'Esquadra mantenen una investigació oberta per tal de localitzar els altres dos lladres que haurien actuat en els fets i que van aconseguir fugir dels agents.