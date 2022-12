La Policia Local de Manresa ha efectuat aquest any prop d’una seixantena d’expedients sancionadors a conductors que aparcaven en places reservades per a discapacitats o en zones no permeses utilitzant targetes de mobilitat reduïda de persones que no es trobaven en el mateix vehicle i, per tant, fent un ús fraudulent del document. Es tracta d’una mitjana de cinc denúncies mensuals, cadascuna de les quals comporten sancions d’entre 301 i 6.000 euros, tot i que la Policia Local confirma a aquest diari que no se n'ha interposat cap tan alta.

La targeta, d’ús personal i intransferible, autoritza la persona titular a estacionar el vehicle en algunes zones on la resta de conductors no ho poden fer: específicament, a les places reservades per a persones de mobilitat reduïda i, a més a més, en d’altres espais com zones blaves, zones de càrrega i descàrrega i illes de vianants (sempre que l’estacionament no ocasioni molèsties ni perill per a la resta d’usuaris). Per poder aparcar en aquestes zones, el titular de la targeta ha de ser forçosament conductor o ocupant del vehicle.

En aquest sentit el cap de la Policia Local de Manresa, Miquel Martínez, explica a Regió7 que la targeta no està relacionada amb un vehicle concret sinó que només té validesa quan la persona amb mobilitat reduïda hi va dins. "Aquestes sancions s'han posat en situacions en les que s'ha verificat que la persona titular de la targeta ni tan sols estava allà. Situacions com que el titular estigui difunt, que estigui en una residència fora de Catalunya o ingressada a l'hospital", diu Martínez.

De gener a novembre d’aquest 2022, s'han obert 57 expedients per ús fraudulent de la targeta contra conductors que l’utilitzaven per aparcar on volien sense que el titular de la targeta estigués amb ells. En tots els casos denunciats, s’utilitzava la targeta mentre la persona titular era a casa, o ingressada en un hospital o una residència o, fins i tot, havia mort feia anys.

Per aprofitar-se de la targeta els infractors han utilitzat diversos mètodes. Concretament, en 14 ocasions s’utilitzava una targeta caducada; en 12 ocasions s’utilitzava una fotocòpia; en 8 ocasions s’utilitzava la targeta d’un titular difunt; en 15 casos s’estava estacionat en una zona per a persones amb discapacitat, i en 8 casos més concorrien altres infraccions. Només una de les persones ha sigut sancionada en dues ocasions pel mateix motiu.

Les targetes tenen una data de caducitat i quan es caduquen s'ha de demanar la renovació. El procediment es fa per evitar que s'utilitzin els permisos de persones difuntes o persones que ja no tenen mobilitat reduïda. Per això alguns dels sancionats utilitzaven encara targetes caducades perquè no tenien cap motiu per renovar-les. En el cas que es detecti l'ús fraudulent d'una targeta, aquesta és retirada fins que el titular de la targeta la passi a recollir. En tot cas el sancionat seria l'infractor, no el titular.

"Vam veure que cada dos per tres en teníem una i vam decidir fer el recompte de les sancions d'aquest any. Quan la gent se n'assabenti que les multes són tan cares potser la gent s'ho repensa més", diu Martínez que destaca que des del novembre quan es va tancar el balanç, s'han seguit detectant més sancions que confirmen els fets.

L’ús fraudulent d’aquestes targetes se sanciona amb multes de 301 a 6.000 euros i per graduar la sanció es valoren circumstàncies diverses, com el perjudici causat o la reincidència.

Les targetes de mobilitat reduïda (TMR) són tramitades pels ajuntaments quan el titular sol·licitant aporta un informe favorable (expedit pel Departament de Drets Socials de la Generalitat) on consta expressament que supera el barem de mobilitat reduïda exigit per concedir-la.