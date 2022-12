La cabina d'un camió petit ha cremat completament aquest matí a la carretera C-25, al terme municipal de Sant Pere Savallinera. Els fets han tingut lloc a les 8 del matí al quilòmetre 110 de la via en direcció Lleida. El foc ha cremat la cabina del vehicle i els Bombers, que hi han enviat tres dotacions, s'han encarregat d'extingir-lo.

El Servei Català de Trànsit ha tallat un carril de la carretera durant prop d'una hora arran de l'accident. L'únic ocupant del vehicle era fora del camió quan han arribat els serveis d'emergència i per tant no ha quedat afectat per les flames.