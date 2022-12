Un incendi obliga a evacuar els veïns d'un pis del carrer de l'Era del Firmat de Manresa

Una família de Manresa no podrà tornar, com a mínim fins demà, a casa seva després que un incendi l'hagi deixat "inservible". Els Bombers han rebut un avís a les 18.39 h que informava que a un bloc de pisos de 3 plantes més garatge situat a l'Era del Firmat hi havia molt fum, tot i que es desconeixia quin era l'origen. Els Bombers han inspeccionat tot l'edifici fins que l'han trobat a un dels pisos de la primera planta. El fum sortia d'un sofà que estava cremant però sense flama.

Quan els serveis d'emergència havien arribat al lloc dels fets tots els veïns ja eren fora de l'habitatge. Un dels veïns, que segons apunten els Bombers seria un dels residents al pis afectat, ha hagut de ser atès pel Servei d'Emergències Mèdiques i després al CAP Bages perquè havia patit ferides de caràcter lleu a una mà.

Un cop apagat el sofà, els Bombers han revisat i ventilat totes les plantes i els aparcaments. Primer han pogut retornar als seus habitatges els veïns de la segona i de la tercera planta i després els dels habitatges de la primera planta excepte els del pis on hi ha hagut el foc perquè, segons han explicat Bombers, les altes temperatures han fet que hagi quedat inservible. Tot i això asseguren que no es pateix per l'estructura de l'edifici.

Els residents del pis afectat hauran de passar la nit fora de casa seva. L'Ajuntament de Manresa explica que, com es fa en aquest tipus d'ocasions, s'ha ofert un habitatge temporal a les persones afectades per tal que hi puguin residir mentre no puguin tornar a casa seva.