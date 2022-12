Investiguen el sergent de la Policia Local de Súria per haver agredir un altre agent

L'Ajuntament de Súria ha obert un expedient per investigar si el sergent de la Policia Local, Anastasi Monfort, va agredir un agent del mateix cos a la comissaria. En aquest sentit el consistori assegura que ha obert l'expedient per tal de determinar el caràcter dels fets i assegura que s'atindrà a les conclusions de l'informe per tal d'aplicar les possibles mesures disciplinàries que pertoquin. Una d'aquestes podria ser l'expulsió de Monfort de la Policia Local, cos que lidera des de fa més de 10 anys.

L'expedient està sent elaborat per un professional extern a l'Ajuntament de Súria i el consistori assegura que posarà a disposició d'aquest instructor tota la informació i documentació que té disponible sobre el tema. En tot cas apunten que mentre estigui l'expedient obert, no poden fer cap altra valoració dels fets per tal de no interferir en la seva elaboració.

Segons ha pogut saber Regió7 l'agressió es va produir a la mateixa comissaria fa prop de tres mesos i l'agent agredit estaria de baixa des de llavors. Per altra banda, Monfort ha continuat treballant com a sergent de la Policia Local malgrat que l'Ajuntament de Súria era coneixedor dels fets.

No és el primer cop que és expedientat

Monfort porta molts anys al cos de la Policia Local de Súria, més de 12 com a mínim, com a sergent. Això el converteix en el cap policial de la resta d'agents. Durant la seva trajectòria ja va estar al centre de la polèmica l'any 2009 quan es va saber que ell i un altre agent de la policia eren els responsables de l'empresa Mig Món Serveis, que es dedicava al negoci local de contenidors de runa. Aquesta tasca era incompatible amb la seva feina com a policies locals i finalment van haver de deixar l'empresa. Abans, però, ja van ser expedientats per l'Ajuntament per haver abocat runa en un terreny sense tenir-ne la llicència. A més el terreny era d'un regidor que formava part de l'Ajuntament durant aquella legislatura.