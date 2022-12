A menys de 48 hores de la fi del descompte de 20 cèntims per litre, diferents benzineres de Manresa registren cues de persones que volen aprofitar les últimes hores de bonificació. Així, els conductors que han reposat a gasolineres com l'EsclatOil, GM Oil o BonÀrea, s'han trobat temps d'espera superiors als habituals.

Es preveu que les cues vagin en augment amb el pas de les hores. De fet, el sector ja avisava sobre l'increment de la demanda, que estimava que entre "dimarts i diumenge es podrien doblar les vendes de carburant respecte un període normal".

A partir del pròxim 1 de gener el descompte de 20 cèntims el litre tan sols s’aplicarà als sectors professionals i s'abonarà a finals de cada mes. L'ajuda la gestionarà directament el Ministeri de Transports.

La mesura no convenç al sector. El president de l'Agrupació Catalana d'Associacions d'Estacions de Servei (Agrucaes), Albert Campabadal, ha lamentat que el Govern espanyol hagi decidit eliminar la bonificació general de vint cèntims per litre de carburant. "Retirar aquesta ajuda no té sentit", va indicar a l'ACN.