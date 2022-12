Una fuita de gas ha posat en alerta els serveis d'emergència aquesta tarda a Navàs. Els Bombers han rebut un avís a les 17.37 h alertant que feia olor a gas al carrer Tarragona de Navàs. Un cop al lloc dels fets han revisat la conducció exterior de gas d'un dels pisos del carrer i han comprovat que hi havia una fuita. Tot i que l'explosímetre donava lectura negativa, han desplaçat 5 dotacions al lloc dels fets per seguretat, han localitzat la fuita i han avisat a la companyia per tal que tallés l'escomesa del gas.