Un incendi ha cremat una sitja i el compost que tenia al seu voltant als Hostalets de Pierola, a l'Anoia. El cos de Bombers de la Generalitat va rebre l'avís a les 23.39 h d'aquest dijous que informava sobre l'incendi a una nau industrial situada al costat de la carretera B-231.

Els Bombers, que hi han treballat durant la nit amb 8 dotacions, han evitat la propagació del foc a través de la nau, l'han apagat i per últim han ventilat la instal·lació. Al voltant de les 7 del matí les dotacions s'han retirat del lloc dels fets i n'han deixat una de retén per assegurar-se que no revifa.