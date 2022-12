L'Ajuntament de Súria defensa que s'han complert els terminis establerts en l'expedient al seu sergent

L'Ajuntament de Súria defensa el procediment que ha realitzat després de la presumpta agressió del sergent de la Policia Local a un altre agent i assegura que ha complert amb els terminis establerts, sempre amb l'assessorament del seu servei jurídic. En aquest sentit expliquen que no es van aplicar les mesures cautelars al sergent Anastasi Monfort, que va continuar treballant fins aquesta setmana, perquè s'estava realitzant l'expedient informatiu i, per tant, encara no podien fer-ho.

El consistori va obrir un expedient informatiu per aclarir si el sergent de la Policia Local va agredir un dels seus agents el 19 d'octubre. Posteriorment, aquesta setmana s'ha obert un expedient disciplinari per determinar si és necessari aplicar mesures disciplinàries en aquest cas. En tot cas, però, des que va tenir lloc la presumpta agressió fa gairebé dos mesos i mig, el sergent Anastasi Monfort va continuar treballant amb normalitat i no ha sigut fins aquesta setmana que se li han aplicat les mesures cautelars, que consisteixen en la retirada de la credencial, de l'arma i la prohibició d'accedir a les dependències municipals.

Segons va informar l'Ajuntament de Súria amb un comunicat publicat dijous a la nit, després dels fets va ser el mateix alcalde qui, com a màxima autoritat municipal, va consultar als serveis jurídics de l'Ajuntament quin procediment calia seguir d'acord amb la legislació vigent i llavors es va iniciar un expedient informatiu elaborat pel secretari municipal, qui va prendre declaració a totes les parts implicades. A més, els fets van ser gravats per les càmeres de l'Ajuntament i, per tant, també s'han tingut en compte les imatges.

Aquesta setmana s'ha obert un expedient disciplinari que serà elaborat per un professional extern designat pel Departament d'Interior de la Generalitat de Catalunya. L'informe d'aquest professional determinarà si és necessari aplicar mesures disciplinàries per aquests fets. Per altra banda, en els últims dos mesos s'ha creat una plaça de caporal que ha estat ocupada per un dels agents que ja formaven part del cos policial. Monfort ja té la possibilitat de jubilar-se per la seva edat.

Fonts properes a la Policia Local de Súria expliquen a Regió7 que el sergent té una actitud dura però que mai havia arribat a les mans amb un altre agent. Tot i això expliquen que alguns agents han deixat el cos durant els últims anys per males relacions amb Monfort. Per altra banda, l'altre agent implicat en l'agressió està de baixa des de llavors.