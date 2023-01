Una dona va ser detinguda aquest diumenge a Barakaldo (Biscaia) després d’intentar matar presumptament els seus dos fills, menors d’edat, i posteriorment mirar de suïcidar-se, segons an confirmat fonts del Departament de Seguretat basc. Tant la mare com els dos menors van ser hospitalitzats i estan estables.

Segons la informació facilitada fins ara, la dona, abans de perdre el coneixement, va trucar a la seva exparella i pare dels dos fills per informar-lo del que estava passant. Aquesta trucada va mobilitzar els agents de l’Ertzaintza i de la Policia Local de Barakaldo que van entrar al domicili. Seguidament va traslladar mare i fills a un hospital.

La dona es troba detinguda per l’Ertzaintza, que ha obert una investigació per esbrinar les causes del succés.