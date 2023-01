Els propietaris d’una granja de vedelles a Soses (Segrià) han denunciat davant els Mossos d'Esquadra dos atacs de gossos salvatges contra la seva explotació ramadera. Els atacs han deixat un saldo de nou animals morts i mitja dotzena de ferits.

Els fets va tenir lloc la setmana passada. Concretament, les nits de dijous i de divendres, 29 i 30 de desembre. De resultes d’aquests atacs, i davant el temor que es tornessin a repetir, els propietaris de la granja van decidir desallotjar la instal·lació i traslladar els seus 150 caps de bestiar a altres granges de Lleida. De fet, aquests dies han pogut veure els gossos rondant als voltants de l’explotació.

Així mateix, han informat de la situació a l’Ajuntament de Soses i el Departament d’Acció Climàtica de la Generalitat perquè els informin del protocol d’actuació que haurien de seguir.

De moment, els grangers encara esperen resposta. Una de les propietàries de la granja afectada, Anna Aragonés, ha lamentat que les administracions encara no hi han contactat i ha denunciat que les pèrdues econòmiques que han patit no queden cobertes per les assegurances.