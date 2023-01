Un grup d’atracadors van robar dues botigues de telefonia contigües a Martorell aquest dilluns. Els fets van passar entre el carrer Josep Pla i el carrer Mercè Rodoreda al voltant de les 16.45 h, a plena llum del dia. Els atracadors van entrar als establiments intimidant els treballadors amb armes blanques i van sostreure telèfons mòbils i diners en efectiu. Per sort, no hi va haver cap ferit.

De moment, les botigues afectades no han fet declaracions sobre els fets i des del cos policial asseguren que aquest tipus de robatoris són bastant freqüents en aquestes dates. Els lladres saben que hi ha bastant estoc a les botigues de telefonia i aprofiten per vendre-ho al mercat negre. Els Mossos d'Esquadra estan duent a terme les indagacions necessàries per identificar els fugitius. Un testimoni va declarar al mitjà local La Bústia que va estar a punt d’enxampar un dels atracadors, però que «just en va sortir un altre amb un ganivet de cinquanta centímetres». També ha explicat amb detalls com els lladres van buidar la primera botiga, però que a la segona «només van agafar el mòbil de la dependenta del taulell».