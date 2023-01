El Servei Català de Trànsit ha tallat la C-26 al seu pas per Berga per un accident on s'hi han vist implicats tres vehicles. Un d'ells ha quedat bolcat. Els serveis d'emergència han rebut l'avís del servei a les 17.25 h, i l'accident ha tingut lloc al punt quilomètric 145, dins del terme municipal de la capital berguedana. Un cop han arribat els serveis, tots els ocupants dels vehicles implicats estaven fora dels cotxes menys una, que ha hagut de ser excarcerada pels Bombers.

Arran de l'accident la C-26 ha quedat tallada en ambdós sentits i s'han habilitat desviaments per la carretera C-149 fins que s'ha pogut restablir el servei al voltant de les 8.15 h. A l'accident han resultat ferides menys greus 5 persones, 4 d'elles traslladades a l'hospital de Berga i 1 al de Manresa.