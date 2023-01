Un cotxe s'ha incendiat aquest dimarts, cap a 2/4 de 12 de la nit, en un descampat de Piera. Segons han informat fonts del cos de Bombers, l'incendi ha tingut lloc a la plaça de la Generalitat del municipi anoienc. Una dotació del cos s'ha encarregat d'apagar el foc, però no han pogut evitar que el vehicle cremés en la seva totalitat. En el moment dels fets, no hi havia cap persona a l'interior del cotxe.