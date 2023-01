Un sabotatge deixa Avinyó sense fibra òptica per segona vegada des de Nadal

Avinyó ha estat sense connexió d'internet durant bona part del dia per segona vegada des de Nadal per culpa d'un nou sabotatge, segons ha alertat el propi Ajuntament. Aquest matí, entre les 7 i 2/4 de 8, algú ha manipulat l'arqueta que hi ha a la rotonda de l'entrada del poble i ha tallat la connexió de fibra òptica que abasta tots els veïns, afectant tots els usuaris del poble independentment de quina sigui la seva operadora. L'Ajuntament alerta que ja es va produir un sabotatge semblant el dia de Nadal que es va allargar fins Sant Esteve i que, de fet, és el sisè cop que passa des de l'octubre del 2021, tot i que la resta van tenir afectacions menors.

L'Ajuntament d'Avinyó disposa d'una xarxa municipal per tal de fer arribar la fibra òptica als veïns del municipi. La xarxa comença a l'entrada del poble amb la troncal de la Generalitat de Catalunya que arriba soterrada. Allà, el cable passa a ser aeri i arriba fins l'ajuntament, des d'on es reparteix entre els veïns. Com que la xarxa dona servei a tots els veïns i és utilitzada per les diverses operadores que treballen al poble, els últims sabotatges han afectat tots els usuaris, independentment de qui sigui el seu proveïdor. Com que la infraestructura és municipal el consistori és l'encarregat de fer-ne les reparacions i per tant els sabotatges han representat un sobrecost econòmic. Des del primer cop que van patir un sabotatge, l'Ajuntament ha denunciat cada un dels fets i, tot i que encara no han esbrinat qui n'és l'autor, sospiten que es tracta d'una persona que coneix el funcionament d'aquest tipus de xarxes de fibra i, més concretament, de la xarxa municipal. A més, asseguren que l'objectiu de l'autor és simplement causar afectacions en el servei i perjudicar els operadors, els ajuntaments i els veïns en general, ja que en cap cas han robat cables, sinó que simplement s'ha sabotejat la connexió. Per aquests motius, sospiten que l'autor dels fets és algú que té alguna cosa en contra del mateix consistori o bé de les operadores que treballen al poble. En tot cas, els Mossos d'Esquadra estan investigant els fets. L'alcalde d'Avinyó, Eudald Vilaseca, explica a Regió7 que al principi els sabotatges es feien en punts que afectaven només a parts concretes del municipi, però que les últimes dues, com que s'han fet a la xarxa troncal, han afectat a la totalitat d'usuaris. L'Ajuntament ha demanat a la ciutadania que si ha vist alguna persona o vehicle aturat a la zona avui entre les 7 h i les 7.30 h del matí avisi a l'Ajuntament o als Mossos d'Esquadra per tal d'ajudar a identificar l'autor dels fets.