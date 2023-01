Un cotxe xoca contra un comptador del gas i causa una fuita que afecta tres cases a Martorell

El xoc d'un cotxe amb un comptador del gas aquest dijous a primera hora del matí ha causat una fuita que ha obligat a desallotjar tres cases a Martorell. L'accident ha tingut lloc a 2/4 de vuit al carrer Josep Tarradelles. Segons fonts dels Bombers, el conductor d'un Seat ha sortit de la via i ha col·lidit contra un comptador del gas, causant així una fuita que ha obligat a desallotjar tres habitatges propers.

Dues dotacions dels Bombers i un tècnic de la companyia del gas s'han traslladat fins al lloc dels fets per treballar en la incidència. Els veïns afectats per la fuita han estat desallotjats. Posteriorment, els efectius del cos han ventilat i revisat les lectures del gas de les tres cases afectades per comprovar que no hi hagués cap perill abans de fer tornar els propietaris a les seves respectives llars.

En l'accident també hi ha treballat una dotació del SEM que ha atès el conductor implicat. L'home, que ha resultat ferit de caràcter lleu, ha estat traslladat a l'hospital de Martorell.