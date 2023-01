La por a que algú entri a casa teva per dur a terme un robatori o per ocupar-la ha fet que alguns ciutadans hagin optat per reforçar els accessos del seu habitatge. L'opció més tradicional és l'ús de portes blindades, mentre que la més eficient és la instal·lació de portes de seguretat. L'empresa bagenca Serralleria Aragonès, especialitzada en aquest tipus de portes, assegura que la demanda ha crescut durant l'any 2022 a Manresa i en altres municipis bagencs com Sant Joan de Vilatorrada o Sant Fruitós de Bages.

L'empresa, situada a Sant Fruitós de Bages, està especialitzada en la venta i instal·lació de portes de seguretat. Tot i això, asseguren que el que més es ven són les portes blindades, que tot i ser menys segures, són més econòmiques. Pel que fa a la demanda, expliquen que l’any 2017 va ser molt alta. "Van haver-hi molts robatoris, intents d’ocupació i nosaltres vam tenir moltíssima feina", explica un dels experts de l'empresa que afegeix que aquest 2022 també hi ha hagut molta demanda. "Han vingut nous clients que havien heretat propietats en zones calentes de Manresa i no volien que els ocupessin l'habitatge. També clients que han patit un robatori a casa seva i no volen que es torni a repetir", explica Joan Carles Aragonès. En aquest sentit asseguren que les zones de Manresa on més portes han instal·lat ha estat el barri de la Sagrada Família, el camí vell de Santpedor, el casc antic, l'avinguda de les Bases i la zona de la Plaça Catalunya. Fora de Manresa també destaquen l'increment de demanda a Sant Joan de Vilatorrada, Sant Vicenç de Castellet o Súria, entre altres municipis.

Per altra banda, una altra de les empreses que duen a terme instal·lacions de portes de seguretat al Bages i a la resta de Catalunya, Portes Prat, assegura que no han notat un gran creixement de la demanda d'aquest tipus de portes sobretot degut al seu elevat preu.

I és que la diferència a nivell de seguretat que hi ha entre una porta blindada i una de seguretat també es reflexa en el preu. Una porta blindada tradicional pot tenir un cost d'entre 1.400 i 1.800 euros mentre que una porta de seguretat de gama mitja pot arribar a valdre 2.800 euros. Això fa que alguns compradors, davant del desconeixement de les diferències que hi ha entre un tipus de porta i un altra, optin per les blindades ja que són més barates. A més, la Serralleria Aragonès afirma que, al contrari d'altres territoris de l'estat espanyol o d'altres països, "Catalunya és una zona molt tradicional i com que hi ha desconeixement del producte, la gent es pensa que la porta blindada segueix sent el més segur, i això ja ha passat a la història".

Són segures les portes blindades?

Les formes d'atacar i forçar les portes han anat evolucionant amb els anys i això fa que les portes blindades hagin quedat obsoletes. De fet, no compleixen amb les requisits de seguretat i, per tant, no estan homologades com a portes de seguretat. Però què les fa diferents? Una porta blindada no deixa de ser una porta de fusta amb una planxa d'acer a l'interior. Això fa que, tot i que frontalment sigui més difícil de trencar, sigui fàcil de manipular ja que la seva estructura general és de fusta. A més, tal com indica la Serralleria Aragonès, el tipus d’instal·lació de portes blindades cada cop és més precària i això fa que sigui possible obrir-les amb un o dos minuts amb l'ús d'una eina bàsica com una pota de cabra.

En canvi, les portes de seguretat, així com el seu marc, estan fetes d'acer. A més, els panys tenen sistemes més sofisticats que, per exemple, es bloquegen automàticament quan detecten que s'està intentant forçar. D'aquesta manera s'impedeix la manipulació del pany i del marc. Per altra banda, també inclouen sistemes d'eficiència energètica o tallafoc, entre altres. Hi ha tres classes de portes de seguretat. Les de classe 3 són les més habituals mentre que les de classe 5 estan pensades per negocis com joieries o armeries i són a prova de bales.

Quines tècniques utilitzen els lladres?

Amb el pas dels anys els lladres també han millorat les seves tècniques, i això fa que les portes blindades siguin molt més vulnerables. La tècnica més senzilla i una de les més conegudes és la de la radiografia, que funciona només quan es tanca sense passar la clau. En canvi, la més destralera és amb l'ús d'una pota de cabra amb la qual es desmunta el marc de la porta i els pestells queden a la vista, de manera que es poden manipular fàcilment.

Tot i això, aquesta tècnica pot ser molt sorollosa i de fet ara és més habitual la manipulació dels panys mitjançant l'ús de màquines o eines especialitzades. En són exemples l'extracció del pany o l'ús de claus mestres manipulades. També és conegut el mètode bumping, amb el qual amb l'ús d'un tipus de clau específic i amb una tècnica determinada es pot obrir una porta sense deixar cap senyal visible de que ha estat forçada. En aquest sentit, la Serralleria Aragonès explica que la majoria de clients que han sigut víctimes d'una porta forçada se'ls hi ha realitzat a través d'aquests mètodes. Tot i això, assegura que en els últims 11 anys cap client els ha dit que hagin forçat una de les seves portes de seguretat.