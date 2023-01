Una persona ha mort i quatre han resultat ferides després que perdés el control un tractor que estirava d’una carrossa a la cavalcada dels Reis Mags de Marchena (Sevilla).

Segons informa el diari ‘ABC’ de Sevilla, l’accident ha tingut lloc cap a les 20.15 hores al carrer Canónigo Álvarez Talaverón (conegut com La Mina), on a l’últim tram de la via hi havia un pendent. La carrossa del rei Baltasar s’ha desviat cap a les persones que eren entre el públic causant la mort d’una dona i ferint quatre persones més, que estan en estat greu.

Moltes persones, incloses familiars de la víctima, estan en aquests moments en estat de xoc.

Segons avança el mateix mitjà, les primeres hipòtesis apunten que hauria sigut el tractor que estirava de la carrossa el que ha tingut un problema mecànic, probablement amb el fre, i ha causat que tant l’un com l’altra es desviessin de la via abraonant-se sobre el públic de manera descontrolada.

Fonts municipals han confirmat a l’‘ABC’ de Sevilla que abans de començar la cavalcada s’havia fet una prova d’alcohol i drogues als conductors dels tractors, i tots havien donat negatiu. I, després de l’accident, les mateixes proves l’hi han tornat a repetir al conductor del tractor accidentat, que ha patit un atac d’ansietat i ha hagut de ser traslladat a un centre de salut.