Un home de 55 anys va resultar ferit greu i va haver de ser traslladat al 'Hospital Sant Bernabé de Berga, ahir divendres, a resultes d'un accident amb quatre cotxes implicats a Cercs. Es va produir a les 9 del vespre a la c-16, al punt quilomètric 102, i hi van anar quatre dotacions dels Bombers.

Dels quatre vehicles implicats, en tres, els ocupants van poder sortir a l'exterior pel seu propi peu, però, en el quart, l'ocupant, l'home de 55 anys, va quedar atrapat i el van haver de treure. Com que estava ferit lleu el van traslladar a l'hospital de la capital berguedana.

Es desconeixen les causes de l'accident.

Crema una cuina a Sallent

A Sallent, ales 9 del vespre i 44 minuts de divendres, es va rebre l'avís que cremava la cuina d'un domicili al carrer de Sant Feliu, en un primer pis. Un veí de l'immoble va trucar per alertar que s'estava cremant la casa del costat i hi van anar cinc dotacions dels Bombers. Quan van arribar, hi havia molt fum, però la Policia Local ja havia apagat l'incendi i el SEM atenia dues persones afectades pel fum, una del domicili afectat i una altra d'un pis superior. Es va inspeccionar el pis i es va ventilar.

A Bellver de Cerdanya, un cotxe va xocar contra un porc senglar a la n1411, a les 7 de la tarda d'ahir divendres, però no va fer falta desplaçar-hi cap dotació dels Bombers.