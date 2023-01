El gel ha causat aquest matí, en només una hora, tres accidents a l'Eix Transversal, en direcció Manresa. Dos s'han produït a la comarca de l'Anoia, i el tercer, a la d'Osona.

A l'Anoia han estat als termes municipals de Castellfollit de Riubregós, a les 8 i 41 minuts, i al de Calonge de Segarra, a les 9 i 25 minuts. Al primer, ha bolcat un cotxe i els tres ocupants, tres nois, n'han sortit il·lesos. Els Bombers s'han encarregat de desbolcar el vehicle i de desconnectar les bateries. Hi han anat tres dotacions.

Al de Canonge de Segarra han topat diversos vehicles. S'ha produït un encalç entre una furgoneta i un cotxe amb tres ferits lleus. Com que hi havia molta boira, els Bombers, que hi han enviat una dotació, han demanat la intervenció dels Mossos per gestionar el trànsit i netejar la calçada.

Els tres ferits han estat donats d'alta in situ pel SEM.

Els dos accidents s'han produït al punt quilomètric 98 i 99, respectivament, i el de Muntanyola, al 68.