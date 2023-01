El gel a la carretera, que dissabte al matí ja va provocar tres accidents a l'eix transversal, entre les comarques de l'Anoia i d'Osona, ha estat el causant, aquest diumenge a la matinada, d'un nou accident de trànsit a Bellver de Cerdanya. Al cotxe accidentat hi anaven cinc persones que han resultat amb petites lesions. L'avís s'ha donat quan faltaven tres minuts per a les 4 de la matinada. El vehicle ha xocat contra l'empara de la carretera, la barana que fa de barrera de seguretat al marge de la calçada. S'hi han desplaçat cinc dotacions de Bombers, que han avisat a carreteres de la presència de gel a la via. Una ambulància ha portat a l'hospital de Puigcerdà a quatre dels cinc ocupants.

A Olvan, a 3/4 de 10 del vespre de dissabte, es va donar l'avís que un vehicle havia atropellat un porc senglar. El cotxe en qüestió en va resultar amb molts danys i l'únic ocupant en va sortir il·lès.