Cau un tros de façana d'una nau industrial a Sallent

Efectius de la policia local de Sallent i dels Bombers de la Generalitat treballen des de primera hora del matí en el despreniment d'un tros de la façana d'una nau industrial de Sallent. L'accident ha tingut lloc a les 7:40 hores, quan la paret i una part de la coberta d'una fàbrica situada al número 67 del carrer Carretera, a tocar de la confluència del Pont Nou, ha cedit. Segons han informat fonts dels Bombers, l'edifici afectat està abandonat.

En total, s'ha desprès 1/4 part de la teulada de la nau. A causa del despreniment, s'han vist afectats tres vehicles que es trobaven aparcats a la vorera situada al costat de l'edifici afectat. Segons fonts de la policial municipal, cap persona ha resultat ferida.

Fins al lloc dels fets també s'ha desplaçat l'arquitecte municipal per fer una avaluació de l'edifici i s'ha alertat a la companyia elèctrica per comprovar que l'incident no hagi afectat el pal elèctric connectat a la nau. En conseqüència, s'ha tallat la circulació a la C-16Z, entre Sallent i Balsareny, mentre s'efectuen les tasques de revisió i retirada de material desprès.