Sis mesos de presó i una multa de 180 euros. Aquesta ha estat la condemna per a 3 de les 10 feministes encausades pels fets que van tenir lloc durant la vaga del 8 de març del 2019 al Bages.

1. Per quin delicte se les condemna a sis mesos de presó?

La jutgessa considera que són autores d'un delicte d'atemptat a l'autoritat.

2. Què se'ls ha imputat?

Les tres condemnades van ser identificades durant la manifestació que va tenir lloc aquella tarda a Manresa per tirar pots de fum, pintura i altres objectes contra els agents, el furgó policial i la façana de la comissaria de la Policia Nacional. Segons la plataforma feminista de suport a les encausades, "Hi érem totes", la versió dels agents dels Mossos ha estat l'únic element per condemnar les tres manifestants.

3. A què respon la multa de 180 euros?

La multa de 180 euros s'imposa com una condemna per un delicte lleu de danys contra un dels agents.

4. Per què s'ha absolt set de les encausades?

La resta d'encausades finalment han estat absoltes ja que la jutgessa considera que no ha quedat provat que fossin les autores dels delictes per les quals se les acusa.

5. Què demanava la Fiscalia?

Les 10 acusades s'enfrontaven a una condemna conjunta de 19 anys i 6 mesos de presó i gairebé 23.000 euros de multa per delictes de desordres públics, danys i atemptat contra l’autoritat, mentre que la defensa en demanava la lliure absolució.