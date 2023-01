Després d’un mes de desembre especialment negre, el 2023 ha començat amb molt males notícies pel que fa a violència masclista. Dos homes han estat detinguts a Ciudad Real i Cadis per haver matat, presumptament, les seves parelles. La Delegació del Govern contra la Violència de Gènere ja ha investigat tots dos successos, que eleven a 1.184 les dones assassinades des de l’any 2003.

La ministra d’Igualtat, Irene Montero, ha reaccionat en xarxes socials davant els dos presumptes assassinats masclistes assegurant que no s’acabarà la violència masclista si no s’acaba el masclisme: «Educació, prevenció i feminisme fins que no n’hi hagi ni una més».

A Piedrabuena (Ciudad Real), la Guàrdia Civil ha detingut l’home que vivia amb la jove de 24 anys que ha mort després de ser agredida, de matinada, amb una arma blanca. L’arrestat, de 30 anys, està detingut en les dependències de l’institut armat. No obstant això, fonts familiars han assegurat a Efe que el detingut i la víctima vivien junts i tenien una filla de 3 anys. Va ser el mateix agressor qui va avisar als serveis sanitaris i la Guàrdia Civil. Els agents van detenir el presumpte culpable, que ha negat ser l’autor dels fets i ha assegurat que la víctima es va clavar accidentalment el ganivet.

Mentrestant, en el port de Santa María (Cadis), agents de la Policia Nacional han detingut un altre home, de 40 anys, com a presumpte responsable de la mort d’una dona de 46 anys. El presumpte autor va ser detingut després de l’alerta d’un ciutadà en sentir trets en un domicili particular. El detingut portava un revòlver i estava sota els efectes d’alcohol i altres substàncies tòxiques i manifestava que «havia matat el seu amor».

D’altra banda, la Guàrdia Civil d’Almeria ha detingut a Roquetas de Mar un home després d’haver confessat que ha escanyat una dona després d’haver mantingut relacions sexuals amb ella.

La morta, una dona romanesa de 44 anys, i el detingut, senegalès, de 30, no eren parella sentimental.