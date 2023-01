El conductor d'un dels cotxes implicats en un accident de trànsit aquest dissabte al vespre a la C-16, a l'altura de Cercs, està sent investigat com a presumpte autor d'un delicte contra la seguretat viària per haver donat positiu en el control d'alcoholèmia després del xoc. La prova va tenir un resultat d'1,04 mg/l d'alcohol per litre d'aire expirat quan la taxa màxima permesa és de 0,25 mg/l.

Els fets van tenir lloc a les 9 del vespre del dia de Reis. Un turisme que circulava per la C-16 a l'altura de Cercs, sentit Barcelona, va envair el sentit contrari i va impactar amb 3 vehicles que circulaven en direcció la Cerdanya. Segons van informar dissabte els Bombers, una de les 8 persones implicades va resultar ferida greu, però els Mossos informen que finalment van ser 4 persones ferides lleus i 4 il·leses. Quan els agents van veure que el conductor que va envair el sentit contrari presentava símptomes evidents de trobar-se sota els efectes de l'alcohol, el van sotmetre a la prova d'alcoholèmia, que va donar un resultat d'1,04 mg/l d'alcohol en aire expirat. Aquest resultat suposa un positiu penal. A causa de l'accident la via va quedar totalment tallada en dos sentits. Es va fer pas alternatiu, i es va produir entre 5 i 7 quilòmetres de retenció en sentit nord. La via no va quedar totalment oberta fins al voltant de 2/4 d'11 de la nit. Arran dels fets, el conductor va quedar investigat com a presumpte autor d'un delicte contra la seguretat viària per conduir un vehicle de motor sota la influència de begudes alcohòliques amb resultat d'accident de trànsit.