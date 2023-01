Un home va atracar dissabte el supermercat Caprabo situat al carrer Pompeu Fabra de Manresa amenaçant una treballadora amb un ganivet de grans dimensions.

Els fets van tenir lloc aquest dissabte a les 2 del migdia. L'home va entrar a l'establiment amb la cara parcialment tapada per una braga i es va dirigir a una de les caixes. Allà va treure el ganivet i va amenaçar la treballadora que atenia a aquella caixa perquè li donés tota la recaptació. Ella li va donar tots els diners que hi havia i després el lladre va fugir.

Malgrat que es va fer una recerca per la zona, no va poder ser localitzat. Des de llavors els Mossos d'Esquadra han iniciat una investigació per identificar i detenir l'autor dels fets.