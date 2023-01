Aquest dimarts ha passat a disposició del jutjat d’instrucció número 5 de Vilafranca del Penedès l’home de 35 anys detingut per raptar i violar una noia de 16 anys a la sortida d’una discoteca de la ciutat la matinada de dissabte. L’arrestat ha arribat als jutjats quan faltaven pocs minuts per les 11 h, sota la vigilància de diverses patrulles dels Mossos d'Esquadra i la Policia Local. Els agents han desplegat un dispositiu de seguretat després que amics i familiars de la víctima hagin colpejat per confusió un vehicle dels Mossos que entrava als jutjats a primera hora. Després han sabut que dins aquell cotxe policial no hi viatjava el detingut, que ha arribat posteriorment.

Aquest dimarts també declara la menor que ha denunciat la violació, així com l’amiga que l’acompanyava en el moment que va ser assaltada. Els Mossos d’Esquadra van detenir l’home dissabte al seu pis de Sant Martí Sarroca, on va cometre l’agressió sexual segons va relatar la víctima quan va demanar auxili en un comerç del poble dissabte al matí. El domicili està situat a poc més de nou quilòmetres del centre de Vilafranca, on hi ha la discoteca.