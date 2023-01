La directora general de Protecció Civil, Marta Cassany, i la delegada del Govern a la Catalunya Central, Montse Barniol, s'han reunit avui a la seu de la delegació a Manresa per posar en comú la feina coordinada que es fa en la prevenció i gestió d'emergències a les comarques de la Catalunya Central.

En la reunió de treball, la subdirectora general de Protecció Civil ha exposat quina és la tasca de la direcció general, l'estructura i funcionament dels plans d'emergències de la Generalitat, així com les funcions de la sala de coordinació operativa de Catalunya CECAT, que té dues seus, una a Barcelona (al departament d'Interior) i una altra a l'edifici CAT112 de Reus.

En el cas de la Catalunya Central, el 2022 va patir emergències rellevants com l'incendi del Pont de Vilomara al juliol, el més important de l'any a tot Catalunya, i que havia estat precedit al juny amb el foc que va iniciar-se al Solsonès a Castellar de la Ribera i Lladurs.

El territori que correspon a la Delegació del Govern a la Catalunya Central compren les comarques del Solsonès, Osona, Moianès, Berguedà, Bages i 8 municipis del nord de l'Anoia té característiques rellevants pel que fa a la prevenció i gestió d'emergències com és una gran extensió geogràfica amb orografia molt diversa i molts nuclis de població disseminats.

Els delegats del Govern tenen un paper principal com a nexe d'interlocució ordinària amb els ens locals, tant pel que fa a la planificació d'emergències com en la mateixa gestió d'una emergència i com a coordinadors dels diferents serveis territorials sectorials. La figura del delegat o delegada del Govern exerceix una funció de coordinació activa a través de reunions territorials amb els ajuntaments en cas d'emergències com la pandèmia del coronavirus.