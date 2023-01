El Tribunal Suprem ha rebaixat de gairebé 22 anys de presó a menys de 18 i mig la pena a un home condemnat per abusar d'un menor de 14 anys, gravar-lo i mantenir-hi relacions sexuals a canvi de diners. Amb la nova llei del "només sí és sí" i l'aplicació de concurrència de delictes, la pena de 14 anys per abusos i corrupció de menors passa a ser de 10 anys i sis mesos, ja que la nova llei és més favorable. La pena pel delicte d'elaboració, intent d'elaboració i tinença de pornografia infantil queda igual: 7 anys i 11 mesos de presó. Els fets van iniciar-se al setembre de 2018 a la Seu d'Urgell i van ser jutjats a l'Audiència de Lleida al novembre de 2021. El condemnat va reconèixer alguns pagaments al menor.

Els fets van tenir lloc a la Seu d'Urgell. Entre setembre de 2018 i març de 2020, l'home va mantenir nombroses converses a través de les xarxes socials i whatsapp amb un menor de 14 anys on li demanava fotografies i vídeos ensenyant les parts o masturbant-se a canvi de diners. El menor ho va acceptar i li va arribar a enviar fotos i vídeos gairebé cada dia per un preu que va pactar amb el condemnat. Durant el judici, el condemnat, de 50 anys i fuster de professió, va arribar a reconèixer que va fer alguns pagaments al menor, 5.000 euros en total, però va dir que les fotos i els vídeos els enviava el jove sense demanar-los i que no era conscient que el que estava fent era tant greu.

Des de principis de 2019 fins al març de 2020, el condemnat també va mantenir relacions amb aquest menor. Les trobades tenien lloc a casa de l'home o al pàrquing, sempre a canvi de diners i després de mantenir diverses converses per missatges de mòbil. L'home va intentar repetir la mateixa mecànica de contacte amb un altre menor d'edat a través de les xarxes socials però no va aconseguir que li enviés cap imatge o vídeo. A més a més, la policia va trobar nombrós material pornogràfic infantil als dispositius del condemnat.