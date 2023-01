Un incendi ha cremat part d'una casa de Piera aquesta tarda. Els fets han tingut lloc poc abans de les 3 de la tarda al carrer Miró del municipi anoienc. Uns veïns han alertat els serveis d'emergència que sortia fum de la segona planta de l'edifici, que és una casa aïllada de dues plantes. Els Bombers hi han acudit amb 6 dotacions i han aconseguit extingir el foc a les 15.30 h.

Segons han explicat els Bombers, en l'incendi no hi ha hagut cap persona ferida. En l'actuació han apagat el foc, han ventilat l'habitatge i també han desmuntat la coberta de les golfes perquè estaven plenes de fum i eren de fusta i, per tant, hi havia risc que s'encenguessin. Per altra banda asseguren que l'edifici no pateix danys estructurals. Les primeres observacions indiquen que el foc s'hauria originat al lavabo de la primera planta.