El jutjat penal número 25 de Barcelona ha absolt el conegut com ‘estafador de l’amor’ d’un delicte d’estafa per no haver pagat per rebre serveis sexuals. El jutge considera que les versions de les dues denunciants no estan prou acreditades, perquè no aporten proves, i a més es contradiuen entre elles. Els fets van passar el 31 d’agost del 2020, quan Alberto C.O. va contractar un servei sexual de llarga durada amb una dona. Al pis n’hi havia una altra i totes dues hi van participar. L’acusat va trucar l’endemà als Mossos dient que li havien robat el mòbil, però aquests van anar a l’habitatge i el van recuperar. A partir d’aquí es va presentar denúncia per estafa per part de les dues dones perquè asseguren que no els va pagar els serveis.

Alberto C.O., però, assegura que ho va pagar en metàl·lic, mentre que elles ho neguen i diuen que els va dir que els faria una transferència que mai va arribar. Una d’elles va dir que va buscar l’acusat a internet i va descobrir qui era, i llavors el va fer fora de casa, quedant-se el telèfon com a prova. L’altra, en canvi, va declarar que Alberto C.O. va marxar voluntàriament a buscar els diners i es va deixar el telèfon, i que es va adonar de l’estafa quan van arribar els Mossos buscant el mòbil.